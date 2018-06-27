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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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З вівторка «Всеукраїнська школа онлайн» розпочинає трансляцію уроків для дітей 1-4 класів

У вівторок, 28 квітня, “Всеукраїнська школа онлайн” розпочинає трансляцію уроків для дітей 1-4 класів.

Програма розрахована на 5 тижнів і складається з чотирьох предметів: української мови, математики, науки та мистецтва Кожен урок триватиме близько 15 хвилин.

Транслюватимуться на YouTube МОН: https://www.youtube.com/c/MONUKRAINE.

Основна мета проєкту – допомогти дітям початкової школи, які не мають сучасних девайсів, підключення до інтернету, підтримки дорослих, вчитися дистанційно.

Окрім YouTube МОН, заняття можна буде переглянути також на телеканалах:

1 клас – Піксель

2 клас – UA:Перший

3 клас – UA:Культура

4 клас – ПлюсПлюс

Уроки транслюватимуться у вівторок та четвер з 09:00 до 10:00.

Общество Дистанционное образование Онлайн школа

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