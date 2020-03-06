Шосткинский спортсмен-колясочник поучаствовал в двух онлайн-марафонах Карантин вносит коррективы и в жизнь спортсменов. Учитывая ситуацию, соревнования переходят в онлайн форму. В таких пробегах принял участие спортсмен-колясочник Дмитрий Васильцов. Он стартовал в двух онлайн-полумарафонах.

Перед тем как принять участие в соревнованиях Дмитрий подключился к приложению STRAVA. В нем отражаются такие ключевые показатели, как расстояние, темп, скорость, интерактивная карта физической активности.

Так, 25 апреля Дмитрий стартовал в III Всеукраинском онлайн-забега «Украина бежит» и преодолел дистанцию 21,09 км.

- Главное для меня это - само участие. Интересно бежать со 600 спортсменами со всей страны в одно и то же время.

26 апреля шосткинец принял участие в соревнованиях «Новая почта» марафон Запорожье». Дмитрий преодолел такую же дистанцию, как и за день до того, пишет ШосткаNews.City.

- Дома бежать лучше - здесь знакомая трасса, но минус, что нет командного духа. Сейчас не хватает общения среди спортсменов.

Чтобы поддерживать себя в форме Дмитрий Васильцов и в дальнейшем планирует принимать участие в подобных марафонах.