Шосткинский спортсмен-колясочник поучаствовал в двух онлайн-марафонах

Перед тем как принять участие в соревнованиях Дмитрий подключился к приложению STRAVA. В нем отражаются такие ключевые показатели, как расстояние, темп, скорость, интерактивная карта физической активности.
Так, 25 апреля Дмитрий стартовал в III Всеукраинском онлайн-забега «Украина бежит» и преодолел дистанцию 21,09 км.
- Главное для меня это - само участие. Интересно бежать со 600 спортсменами со всей страны в одно и то же время.
26 апреля шосткинец принял участие в соревнованиях «Новая почта» марафон Запорожье». Дмитрий преодолел такую же дистанцию, как и за день до того, пишет ШосткаNews.City.
- Дома бежать лучше - здесь знакомая трасса, но минус, что нет командного духа. Сейчас не хватает общения среди спортсменов.
Чтобы поддерживать себя в форме Дмитрий Васильцов и в дальнейшем планирует принимать участие в подобных марафонах.
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