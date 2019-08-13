В Харькове поймали серийного вора, который украл на Сумщине 16 велосипедов

В ноябре 2019 года в Индустриальный отдела Харьковской полиции поступило сообщение о краже велосипеда из тамбура дома. Работники полиции установили, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый 32-летний мужчина. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
В ходе расследования было установлено, что мужчина совершал кражи велосипедов в Харькове и в Ахтырке Сумской области. На Сумщине его подозревают в совершении 16 краж.
24 апреля оперативники задержали вора. У злоумышленника изъяли три велосипеда - один в автомобиле и два в квартире по месту жительства. Также установлено четыре факта совершения краж в Индустриальном районе.
Уголовное производство передано в Ахтырский отдел полиции Сумской области для выдвижения обвинения и задержания злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вор находится в следственном изоляторе Сумской области.
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