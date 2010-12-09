Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:39372

Пока в Сумах думают, в Шостке возобновляют автобусные маршруты в садово-огородные массивы

С 17 апреля в Шостке возобновили автобусные рейсы в садово-огородные массивы.

По данным Управления экономики Шосткинского городского совета, к 5-му садово-огородному массиву курсируют все 5 рейсов: в 7:15, 9:20, 12:30, 15:40, 17:00.

С 29 апреля в «Сельхозхимию» можно доехать рейсами от остановки по ул. Некрасова в 7:45, 9:05, 15:05.

В садовый массив «Мрия» автобусы будут курсировать по вторникам, четвергам, пятницам, субботам в 7:00.

Цена проезда, как и в прошлом году, осталась 5 грн.

В садово-огородный массив в селе Гамалеевка ранее садоводы добирались городскими и пригородными автобусами, которые из-за карантина сейчас не курсируют. Пока городские власти решают, как организовать проезд садоводам в данном направлении.

Городские власти обращаются ко всем огородникам с просьбой не нарушать карантинный режим. По возможности, добираться до своих участков самостоятельно, своим транспортом. Если же такой возможности нет, то соблюдать карантинные меры в автобусах, которые следуют к садово-огородным массивам: пассажиры и водитель обязательно должны быть в защитных медицинских масках, а в салоне автобуса – не большое количество пассажиров, разрешенное в городском транспорте во время карантина, пишет Шостка.инфо.

Напомним: в Сумах патрульная полиция заявила, что не может допустить ресов на дачи, так как они противоречат постановлению Кабмина о карантинных мероприятиях. Об этом сегодня заявил начальник транспортного отдела Сумского горсовета Сергей Яковенко.

Общество Дачники

По тематике

Сумские копы запрещают возить дачников
Сегодня 10:41

Сумские копы запрещают возить дачников

Сумские дачники остались без подвоза на свои участки....

09.12.2010 10:15

Дачники Барановки жалуются на карьеры

Представители садовых товариществ, расположенных в р-не Голубых озер обратились к мэру Сум Геннадию Минаев с проблемой разрушения автомобильных дорог грузовиками,...

Новости

На Сумщине снова 0 случаев коронавируса за сутки
Сегодня 09:18
Глуховчанин второй год подряд стал победителем международного конкурса WikiGap Challenge
Сегодня 18:20
Муниципальный опрос: как оценивают сумчане возможность получать качественное образование в городе
Сегодня 17:58
Спасатель с Сумщины получил награду от президента Украины
Сегодня 17:45
Пока в Сумах думают, в Шостке возобновляют автобусные маршруты в садово-огородные массивы
Сегодня 17:39
В Харькове поймали серийного вора, который украл на Сумщине 16 велосипедов
Сегодня 17:28
Шосткинский спортсмен-колясочник поучаствовал в двух онлайн-марафонах
Сегодня 17:19
З вівторка «Всеукраїнська школа онлайн» розпочинає трансляцію уроків для дітей 1-4 класів
Сегодня 17:09
На Сумщине аграрии нарушали порядок внесения пестицидов
Сегодня 17:04
За выходные в Бурыни поймали двух сеточников
Сегодня 16:56
Трио разбойников на Сумщине грозит до 15 лет лишения свободы
Сегодня 16:40
Погода в Сумах: ожидаются заморозки
Сегодня 16:17
view counter

Статьи

Седина в 7-м классе: буллинг на Сумщине
Сегодня 13:31
Киевский триумф как самая большая гордость: Ахтырский "Нефтяник-Укрнафта" своим в элите так и не стал
Вчера 13:38
Оптовый поставщик цветов из Эквадора – как выбрать лучшего ®
24.04.2020 15:48
«Кусум» активно допомагає у боротьбі з пандемією
22.04.2020 09:31
Школа на дому
21.04.2020 15:11
Сумской врач-инфекционист: коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года
19.04.2020 17:53
Легенды «Спартака»: Владимир Голубничий. Лучший скороход XX века
19.04.2020 17:48
Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
14.04.2020 20:25
Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!»
14.04.2020 12:19
Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19
13.04.2020 16:42
Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину
13.04.2020 14:05
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн
13.04.2020 13:57
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.