Пока в Сумах думают, в Шостке возобновляют автобусные маршруты в садово-огородные массивы С 17 апреля в Шостке возобновили автобусные рейсы в садово-огородные массивы.

По данным Управления экономики Шосткинского городского совета, к 5-му садово-огородному массиву курсируют все 5 рейсов: в 7:15, 9:20, 12:30, 15:40, 17:00.

С 29 апреля в «Сельхозхимию» можно доехать рейсами от остановки по ул. Некрасова в 7:45, 9:05, 15:05.

В садовый массив «Мрия» автобусы будут курсировать по вторникам, четвергам, пятницам, субботам в 7:00.

Цена проезда, как и в прошлом году, осталась 5 грн.

В садово-огородный массив в селе Гамалеевка ранее садоводы добирались городскими и пригородными автобусами, которые из-за карантина сейчас не курсируют. Пока городские власти решают, как организовать проезд садоводам в данном направлении.

Городские власти обращаются ко всем огородникам с просьбой не нарушать карантинный режим. По возможности, добираться до своих участков самостоятельно, своим транспортом. Если же такой возможности нет, то соблюдать карантинные меры в автобусах, которые следуют к садово-огородным массивам: пассажиры и водитель обязательно должны быть в защитных медицинских масках, а в салоне автобуса – не большое количество пассажиров, разрешенное в городском транспорте во время карантина, пишет Шостка.инфо.

Напомним: в Сумах патрульная полиция заявила, что не может допустить ресов на дачи, так как они противоречат постановлению Кабмина о карантинных мероприятиях. Об этом сегодня заявил начальник транспортного отдела Сумского горсовета Сергей Яковенко.