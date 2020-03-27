Спасатель с Сумщины получил награду от президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды спасателям.

22 пожарных, которые в течение последних недель укрощали пожары в зоне отчуждения, получили ордена «За мужество», «Даниила Галицкого» и медали «За безупречную службу» и «За труд и доблесть». Президент Украины среди других наградил и спасателя с Сумщины - старшего лейтенанта службы гражданской защиты Дмитрия Жигера – медалью «За труд и доблесть».

«Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас - герои», - сказал глава государства.

В свою очередь, глава ГСЧС Николай Чечеткин поблагодарил спасателей за мужество. «Именно вы - те люди, которые делают имидж нашей Службе, МВД и нашей стране в целом. Без вас мы бы этот огонь не победили», - отметил Николай Чечеткин.