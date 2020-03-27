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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:45320

Спасатель с Сумщины получил награду от президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды спасателям.

22 пожарных, которые в течение последних недель укрощали пожары в зоне отчуждения, получили ордена «За мужество», «Даниила Галицкого» и медали «За безупречную службу» и «За труд и доблесть». Президент Украины среди других наградил и спасателя с Сумщины - старшего лейтенанта службы гражданской защиты Дмитрия Жигера – медалью «За труд и доблесть».

«Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас - герои», - сказал глава государства.

В свою очередь, глава ГСЧС Николай Чечеткин поблагодарил спасателей за мужество. «Именно вы - те люди, которые делают имидж нашей Службе, МВД и нашей стране в целом. Без вас мы бы этот огонь не победили», - отметил Николай Чечеткин.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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