Глуховчанин второй год подряд стал победителем международного конкурса WikiGap Challenge

Глуховчанин становится победителем конкурса уже второй год подряд. Победитель конкурса этого года получает возможность посетить офис ООН по правам человека в Женеве, когда ситуация в мире позволит это.
Андрей Гриценко работает старшим преподавателем Глуховского национального педагогического университета имени Александра Довженко и учится в докторантуре Национального педагогического университета имени Драгоманова. За время WikiGap Challenge, Андрей написал 416 статей о выдающихся женщинах в украинской, российской, белорусской, русинской и башкирской Википедии. Всего с 2013 года он является автором 3,5 тысяч статей.
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