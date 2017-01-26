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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:20237

Глуховчанин второй год подряд стал победителем международного конкурса WikiGap Challenge

Администратор украинской Википедии Андрей Гриценко стал победителем WikiGap Challenge, международного конкурса по созданию и совершенствованию статей в Википедии о выдающихся женщинах, инициированного Министерством иностранных дел Швеции, который длился с 8 марта по 8 апреля.

Глуховчанин становится победителем конкурса уже второй год подряд. Победитель конкурса этого года получает возможность посетить офис ООН по правам человека в Женеве, когда ситуация в мире позволит это.

Андрей Гриценко работает старшим преподавателем Глуховского национального педагогического университета имени Александра Довженко и учится в докторантуре Национального педагогического университета имени Драгоманова. За время WikiGap Challenge, Андрей написал 416 статей о выдающихся женщинах в украинской, российской, белорусской, русинской и башкирской Википедии. Всего с 2013 года он является автором 3,5 тысяч статей.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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