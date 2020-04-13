Сумчан з інвалідністю запрошують на онлайн бізнес-курс Останнім часом питання інклюзії в Україні обговорюється все активніше. Однак люди з інвалідністю все ще стикаються з бар’єрами — як при пошуку роботи, так і засновуючи власний бізнес.

Серед них — неінклюзивність громадського простору, недостатня представленість інтересів людей з інвалідністю у владі, неготовність роботодавців витрачати кошти для облаштування спеціальних робочих місць.

Як займатись улюбленою справою і ні від кого не залежати? — питання, яке зараз хвилює багатьох людей. Рішенням цієї проблеми може стати заснування власного соціального бізнесу. Адже соціальне підприємництво дає можливість не тільки реалізуватись та працювати у власному темпі у доступному місці, а й зробити свій внесок у вирішення тієї чи іншої соціальної проблеми.

18 травня в Українській соціальній академії стартує онлайн-курс з розвитку бізнес-ідей «Соціальне підприємництво: інклюзія». Програма підходить для як для тих, хто вже має ідею власного бізнесу, так і для тих, хто тільки починає замислюватися про власну справу.

Програма розроблена за методиками Віденської бізнес-школи (Австрія) та Центру розвитку соціального підприємства при Університеті Santa Clara у Кремнієвій долині (США).

Курс призначений як для людей з інвалідністю, які хочуть відкрити власний бізнес, так і для тих, хто прагне створити підприємство, яке змінить якість життя людей з інвалідністю чи інших соціально вразливих груп. Навчання стартує 18 травня 2020 і проходитиме в онлайн-форматі.

Детальна інформація про онлайн-курс

https://bit.ly/2VaWkxQ

Організатор

Українська соціальна академія допомагає людям та надихає їх втілити ідеї соціальних змін у бізнес, що стабільно зростає, за допомогою освітніх курсів і менторів, котрі діляться здобутим у бізнесі досвідом.