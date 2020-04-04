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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:05870

Сумские власти в очередной раз решили ничего не решать

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Закрытие нерегулируемого пешеходного перехода возле «Макдональдса».

«Уважаемый городской совет, прошу вас обратить внимание на нерегулированный пешеходный переход, возле «Макдональдса», и последнее количество аварий, которые на этом месте случились. Я считаю, что три регулируемых и два нерегулируемых пешеходных перехода достаточно в этом месте. Учитывая плотный трафик в этом месте, я прошу вас поддержать решение о закрытии данного перехода и установление ограждения со стороны универмага «Киев» и «Макдональдса», - писал автор петиции Зенченко Андрей Николаевич.

Ответ на электронную петицию:

«Информируем, что вопрос целесообразности функционирования нерегулируемого пешеходного перехода через Покровскую площадь от ТЦ «Универмаг "Киев"» к заведению быстрого питания "McDonalds" неоднократно поднимался гражданами города в их петициях, которые были рассмотрены на заседаниях исполнительного комитета Сумского городского совета и в соответствии с принятыми решениями авторам петиций было отказано в решении вопроса по ликвидации данного наземного пешеходного перехода.

Стоит отметить, что на заседании городского координационного совета по вопросам безопасности дорожного движения, который функционирует при исполнительном комитете Сумского городского совета как совещательный орган, и в состав которого, среди прочих, входят также представители структурных подразделений городского совета, занимающихся дорожным хозяйством в городе, управления патрульной полиции в г. Сумы и депутаты городского совета, рассматривался вопрос, поднятый в депутатском запросе депутата Сумского городского совета Перепеки И.А., по обустройству возле заведения быстрого питания "McDonalds" приподнятого пешеходного перехода.

Дополнительно сообщаем, что в ноябре 2019 года во время проведения аппаратного совещания при городском голове было озвучено предложение строительства подземного пешеходного перехода на данном участке дороги.

Учитывая вышеизложенное, после детального обсуждения данного вопроса было решено не инициировать проведение каких-либо изменений в режим функционирования нерегулируемого пешеходного перехода через Покровскую площадь от ТЦ Универмаг "Киев" к заведению быстрого питания "McDonalds"».

Напомним: действительно было с десяток петиций по этому переходу, в которых предлагалось сделать его регулируемым, приподнятым или вообще ликвидировать. Однако если петиции и доходили до исполкома, то ни разу не были поддержаны. А тем временм ДТп там продолжают случаться.

Общество Петиция Пешеходный переход

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