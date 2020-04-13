Жителей Сумщины, прибывших из Турции в Одессу, отпустят после тестирования (видео) Жителей Сумщины, которых отправили на обсервацию в санаторий «Куяльник», отпустят после тестирования.

Жителей Сумщины, которые 27 апреля вернулись паромом из Турции в Черноморск, отпустят на самоизоляцию после тестирования, если их анализы будут отрицательными. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый, говорится в сюжете UA:CУМИ.

По его словам, до результатов ПЦР-тестов граждане будут находиться на базе санатория «Куяльник». Когда их отпустят на самоизоляцию, они должны будут с помощью приложения «Дія» подтверждать свое местонахождения.

Сумчанка Марина Череватая была среди 90 человек, которые прибыли из Турции в Украину, и которых почти 9 часов по прибытию держали на пароме. Говорит, люди отказывались ехать на обсервацию.

«По новому законодательству мы имеем право на самоизоляцию. Не обязательно проходить обсервацию в санатории «Куяльник», поэтому нас приехало из Турции 90 человек. Когда прибыли в Украину на корабле, ситуация была другой, нам говорили другие вещи, что мы должны здесь отсидеть 14 дней, несмотря на то, что в порту нас ждали родственники с семи утра», - говорит она.