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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:38311

Жителей Сумщины, прибывших из Турции в Одессу, отпустят после тестирования (видео)

Жителей Сумщины, которых отправили на обсервацию в санаторий «Куяльник», отпустят после тестирования.

Жителей Сумщины, которые 27 апреля вернулись паромом из Турции в Черноморск, отпустят на самоизоляцию после тестирования, если их анализы будут отрицательными. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый, говорится в сюжете UA:CУМИ.

По его словам, до результатов ПЦР-тестов граждане будут находиться на базе санатория «Куяльник». Когда их отпустят на самоизоляцию, они должны будут с помощью приложения «Дія» подтверждать свое местонахождения.

Сумчанка Марина Череватая была среди 90 человек, которые прибыли из Турции в Украину, и которых почти 9 часов по прибытию держали на пароме. Говорит, люди отказывались ехать на обсервацию.

«По новому законодательству мы имеем право на самоизоляцию. Не обязательно проходить обсервацию в санатории «Куяльник», поэтому нас приехало из Турции 90 человек. Когда прибыли в Украину на корабле, ситуация была другой, нам говорили другие вещи, что мы должны здесь отсидеть 14 дней, несмотря на то, что в порту нас ждали родственники с семи утра», - говорит она.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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