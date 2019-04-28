Несмотря на карантин сумским ранднонерским клубом было принято решение не отменять и не переносить первый бревет сезона. Однако был изменен подход в проведению бревета.
На старт прибыли все зарегистрированные участники, каждый получил стартовый пакет со средствами защиты. Старт был проведен отдельно для каждого участника, а не вместе, как обычно.
В течение всего маршрута происходило «символическое возложение цветов» к памятникам и достопримечательностям Второй мировой войны.
Все участники достойно выдержали испытания первого бревета: ветер как бы насмехался и, по закону Мерфи, почти всю дорогу по кругу дул в лицо. Но ни ветер, ни дождь не испортили настроения рандоннеров.
Приятной неожиданностью для многих стали ремонт участков дорог в с. Михайловка, въезд в Тростянец и Ахтырку (со стороны Сум).
На финиш прибыли все с небольшим отрывом друг от друга. Впервые все желающие имели возможность получить французские медали сезона 2020 сразу на финише, рассказала единственная женщина-участница и велоактивистка Марина Мороз.
Всего в веломарафоне приняли участие 10 человек. Нужно было уложиться в 14 часов, с чем все справились: время прохождения было от 10:51 до 11:55.
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