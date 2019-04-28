Сумчане провели первый бревет года. Каждый сам по себе (видео) 25 апреля на Сумщине прошел традиционный веломарафон BRM 200 km «Никто не забыт, ничто не забыто».

Несмотря на карантин сумским ранднонерским клубом было принято решение не отменять и не переносить первый бревет сезона. Однако был изменен подход в проведению бревета.

На старт прибыли все зарегистрированные участники, каждый получил стартовый пакет со средствами защиты. Старт был проведен отдельно для каждого участника, а не вместе, как обычно.

В течение всего маршрута происходило «символическое возложение цветов» к памятникам и достопримечательностям Второй мировой войны.

Все участники достойно выдержали испытания первого бревета: ветер как бы насмехался и, по закону Мерфи, почти всю дорогу по кругу дул в лицо. Но ни ветер, ни дождь не испортили настроения рандоннеров.

Приятной неожиданностью для многих стали ремонт участков дорог в с. Михайловка, въезд в Тростянец и Ахтырку (со стороны Сум).

На финиш прибыли все с небольшим отрывом друг от друга. Впервые все желающие имели возможность получить французские медали сезона 2020 сразу на финише, рассказала единственная женщина-участница и велоактивистка Марина Мороз.

Всего в веломарафоне приняли участие 10 человек. Нужно было уложиться в 14 часов, с чем все справились: время прохождения было от 10:51 до 11:55.