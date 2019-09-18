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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:20491

Сумський письменник випустить нову книжку

Гарні новини для поціновувачів творчості сумського письменника Владислава Івченка.

«Хороші новини для моїх читачів. І для мене теж, бо вже планував заробляти на життя продажом яблучного соку. Домовилися з улюбленим видавництвом, що вийде книга «Три битви з Левіафаном». Вона складатиметься з роману «Чемпіонський бій Мері Дяків», повістей «Лисиця та Ніч» і «Накохалися» (стара назва «Свінг на крові»).

Редактор - Андрій Мартиненко.

Якщо все буде добре, то десь «підарсенал», який цього року планується у серпні.

Зараз же пишу повість «Поминали Зайчика». Про пригоди на карантині. Вигадав цю історію, як сценарій, але кому потрібні зараз сценарії?», - написав він у Фейсбуці.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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