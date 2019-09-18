Сумський письменник випустить нову книжку

«Хороші новини для моїх читачів. І для мене теж, бо вже планував заробляти на життя продажом яблучного соку. Домовилися з улюбленим видавництвом, що вийде книга «Три битви з Левіафаном». Вона складатиметься з роману «Чемпіонський бій Мері Дяків», повістей «Лисиця та Ніч» і «Накохалися» (стара назва «Свінг на крові»).
Редактор - Андрій Мартиненко.
Якщо все буде добре, то десь «підарсенал», який цього року планується у серпні.
Зараз же пишу повість «Поминали Зайчика». Про пригоди на карантині. Вигадав цю історію, як сценарій, але кому потрібні зараз сценарії?», - написав він у Фейсбуці.
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