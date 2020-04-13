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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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ИФА-тестирования на COVID-19 в Украине начнут с Сумщины

В Одесской и Сумской областях начнется ИФА-тестирование, которое позволит выявить наличие антител к коронавирусу.

Об этом в программе “Свобода слова” на ICTV сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Укринформ.

“Мы запускаем тестирование, которое позволит ретроспективно посмотреть наличие антител, и посмотреть эпидемиологически, были ли пропущены такие случаи (заболевания COVID-19 - ред.). Первые подобные случаи будут исследоваться в Одесской и Сумской областях. ИФА-тесты к нам уже зашли. Мы начинаем тестирование и будем видеть реальную картину. Никто не собирается скрывать реальную картину заболеваемости. Наша задача - чтобы тот, кто нуждается в медицинской помощи, получил ее”, - рассказал Ляшко.

Он отметил, что также будет расширено тестирование методом полимеразно-цепной реакции. Однако выйти на такой уровень, как например, в США, Украина не сможет.

“Мы говорили, что можем увеличить количество тестирований до 30 тысяч в неделю, сейчас мы тестируем 5-6 тысяч в сутки, мы уже вышли на норматив, о котором говорили. Далее наша норма - увеличить до 80 тысяч. Если мы будем говорить, о том позволяет ли нам наша экономика делать такие тестирования, как в Соединенных Штатах - не позволяет. Позволяет ли закупить такое количество оборудования и поставить его сегодня в помещениях, которые приспособлены? Не позволяет. В то же время мы сделали все возможное, амплификаторы для проведения полимеразно-цепной реакции продолжают поступать в Украину, монтироваться. И вирусологи, которые еще есть и работают (за что им большая благодарность), проводят в лабораториях сегодня почти 24 часов в сутки”, - отметил Ляшко.

Главный санврач добавил, что также исследуются на коронавирус образцы, взятые у умерших, у которых были диагностированы пневмонии или другие легочные заболевания. Это делается, чтобы выявить как можно больше случаев заболевания COVID-19.

Поэтому, по словам Ляшко, главной задачей остается оказание медицинской помощи всем, кто в ней нуждается, чтобы не ставить врачей перед выбором, какому пациенту оказать помощь - 40-летнему или 60-летнему. Тем более что сейчас заполнены лишь 10% коек в реанимационных отделениях больниц, где лечат от COVID-19.

Напомним: по состоянию на 27 апреля в Украине лабораторно подтверждено 9009 случаев заболевания COVID-19. Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерли 220 человек. В то же время 864 пациента уже выздоровели.

На Сумщине 95 случаев заболевания, 4 человека умерло, 48 вылечилось.

Общество Коронавирус Тесты на коронавирус

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