В центре Сум заметили фазана (видео) Видео прогулки фазана по соборной выложил в Фейсбуке сумчанин Григорий Джепа.

«Природа Сум настолько очистилась, что в город вернулись фазаны», - написал он. Комментаторы под его постом предполагают, что фазан сбежал с чьего-то частного двора.