На Сумщине второй день подряд 0 новых случаев заболевания коронавирусом Министерство здравоохранения сообщает: в Украине подтверждено 9410 случаев COVID-19, из них 401 за последние сутки.

На Сумщине за сутки не подтвердился ни один случай. В области по-прежнему 95 случаев заражения.

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 9 случаев заболевания, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 12, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 21, Кролевецкий район - 7, г. Шостка - 7, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1, г. Ромны - 4.

Сейчас от Covid-19 на Сумщине выздоровели 54 человека. За сутки добавились вылечившиеся в Конотопе – 2 и Конотопском районе – 4.