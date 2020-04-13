На Сумщине вылечились от коронавируса еще 6 человек

А у 6 пациентов второй ПЛР-тест показал отсутствие заболевания COVID-19. Всего таких на Сумщине 54 человека. Болеет 37, умерли 4.
Сейчас от Covid-19 на Сумщине выздоровели 54 человека. За сутки добавились вылечившиеся в Конотопе – 2 и Конотопском районе – 4.
В селе Казацкое Конотопского района не осталось ни одного положительно подтвержденного случая коронавируса....
Об этом сегодня, 28 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщила главный инфекционист области Ирина Троцкая....
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал секретарь Глуховского горсовета Юрий Бурлака....
Министерство здравоохранения сообщает: в Украине подтверждено 9410 случаев COVID-19, из них 401 за последние сутки....
Министерство здравоохранения сообщает: в Украине подтверждено 9410 случаев COVID-19, из них 401 за последние сутки....