На Сумщине вылечились от коронавируса еще 6 человек На Сумщине за сутки не подтвердился ни один случай заражения коронавирусом.

А у 6 пациентов второй ПЛР-тест показал отсутствие заболевания COVID-19. Всего таких на Сумщине 54 человека. Болеет 37, умерли 4. Сейчас от Covid-19 на Сумщине выздоровели 54 человека. За сутки добавились вылечившиеся в Конотопе – 2 и Конотопском районе – 4.