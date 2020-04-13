Ситуация с коронавирусом в Украине

В частности, болезнь подтверждена в 639 детей и 1843 медиков. Всего в Украине исследовано 98719 образцов методом ПЦР.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 406 случаев (92 выздоровели)
- Волынская обл. - 260 случая (52 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 318 случаев (16 выздоровели)
- Донецкая обл. - 52 случая (10 выздоровели)
- Житомирская обл. - 354 случая (16 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 387 случаев (33 выздоровели)
- Запорожская обл. - 208 случаев (44 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 783 случая (72 выздоровели)
- г. Киев - 1298 случаев (64 выздоровели)
- Киевская обл. - 604 случая (63 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 356 случаев (61 выздоровел)
- Львовская обл. - 371 случай (58 выздоровели)
- Луганская обл. - 32 случая (3 выздоровели)
- Николаевская обл. - 116 случаев (3 выздоровели)
- Одесская обл. - 248 случаев (12 выздоровели)
- Полтавская обл. - 180 случаев (20 выздоровели)
- Ривненская обл. - 553 случая (46 выздоровели)
- Сумская обл. - 95 случаев (54 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 664 случая (74 выздоровели)
- Харьковская обл. - 221 случай (17 выздоровели)
- Херсонская обл. - 88 случаев (26 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 72 случая (18 выздоровели)
- Черкасская обл. - 276 случаев (55 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 1429 случаев (79 выздоровели)
- Черниговская обл. - 39 случаев (4 выздоровели).
На амбулаторном лечении 6430 пациентов, из них 1532 медработников. Всего нуждались в госпитализации 2980 человек, из них 311 медиков. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 121 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 239 человек, из них 132 мужчины и 107 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
В общем 992 пациентов уже выздоровели, из них 209 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
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