Ситуация с коронавирусом в Украине Министерство здравоохранения сообщает: в Украине подтверждено 9410 случаев COVID-19, из них 401 за последние сутки.

В частности, болезнь подтверждена в 639 детей и 1843 медиков. Всего в Украине исследовано 98719 образцов методом ПЦР.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 406 случаев (92 выздоровели)

- Волынская обл. - 260 случая (52 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 318 случаев (16 выздоровели)

- Донецкая обл. - 52 случая (10 выздоровели)

- Житомирская обл. - 354 случая (16 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 387 случаев (33 выздоровели)

- Запорожская обл. - 208 случаев (44 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 783 случая (72 выздоровели)

- г. Киев - 1298 случаев (64 выздоровели)

- Киевская обл. - 604 случая (63 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 356 случаев (61 выздоровел)

- Львовская обл. - 371 случай (58 выздоровели)

- Луганская обл. - 32 случая (3 выздоровели)

- Николаевская обл. - 116 случаев (3 выздоровели)

- Одесская обл. - 248 случаев (12 выздоровели)

- Полтавская обл. - 180 случаев (20 выздоровели)

- Ривненская обл. - 553 случая (46 выздоровели)

- Сумская обл. - 95 случаев (54 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 664 случая (74 выздоровели)

- Харьковская обл. - 221 случай (17 выздоровели)

- Херсонская обл. - 88 случаев (26 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 72 случая (18 выздоровели)

- Черкасская обл. - 276 случаев (55 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 1429 случаев (79 выздоровели)

- Черниговская обл. - 39 случаев (4 выздоровели).

На амбулаторном лечении 6430 пациентов, из них 1532 медработников. Всего нуждались в госпитализации 2980 человек, из них 311 медиков. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 121 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 239 человек, из них 132 мужчины и 107 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 992 пациентов уже выздоровели, из них 209 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.