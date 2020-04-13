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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:061829

Первый пошел: на Глуховщине подтвердился первый случай заражения коронавирусом

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал секретарь Глуховского горсовета Юрий Бурлака.

«Подтвержден случай заражения короновирусной инфекцией пенсионера, проживающего в селе Мацково.

К дедушке на Пасху приезжали родственники из Киева, вероятно, от них и заразился наш земляк.

Ещё раз обращаюсь ко всем глуховчанам: «Воздержитесь сегодня от посещения кладбищ.

Давайте помянем наших родных дома в семейном кругу. А на кладбища сходим после окончания карантина.

От всей души желаю всем быть здоровыми!», - говорится в сообщении.

Тем не менее этот случай не вошел в официальную статистику ни Минздрава, ни Сумской ОГА. Вероятно, он подтвердился уже сегодня, так как в утренние сводки попадают те случаи, которые были переданы до 22.00 предыдущего дня.

Общество Коронавирус

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