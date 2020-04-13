80% случаев заболевания коронавирусом на Сумщине протекают в легкой форме Об этом сегодня, 28 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщила главный инфекционист области Ирина Троцкая.

По ее словам, 10% перенесли заболевание в среднетяжелой форме, 10% - в тяжелой, но многие из них уже преодолели вирус, а 80% пациентов перенесли болезнь в легкой форме.