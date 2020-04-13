80% случаев заболевания коронавирусом на Сумщине протекают в легкой форме

По ее словам, 10% перенесли заболевание в среднетяжелой форме, 10% - в тяжелой, но многие из них уже преодолели вирус, а 80% пациентов перенесли болезнь в легкой форме.
В селе Казацкое Конотопского района не осталось ни одного положительно подтвержденного случая коронавируса....
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал секретарь Глуховского горсовета Юрий Бурлака....
Министерство здравоохранения сообщает: в Украине подтверждено 9410 случаев COVID-19, из них 401 за последние сутки....
На Сумщине за сутки не подтвердился ни один случай заражения коронавирусом....
Министерство здравоохранения сообщает: в Украине подтверждено 9410 случаев COVID-19, из них 401 за последние сутки....