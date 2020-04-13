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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:31533

В Украине изменились правила денежных переводов

При определенных операциях теперь нужно удостоверять личность плательщика.

С сегодняшнего дня, 28 апреля, в Украине изменились правила денежных переводов. При определенных операциях теперь потребуется удостоверять личность плательщика.

Новые требования вводятся в связи со вступлением в силу закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Для операций до 5 тыс. грн ничего не меняется. Но обновленные требования устанавливают, что для операций, превышающих порог в 5 тыс. грн (ранее эта сумма составляла 15 тыс. грн), необходимо уже предъявлять документы, удостоверяющие личность. А если речь идет о пополнениях через терминал, необходимо вставить в него свою банковскую карту для идентификации.

Идентификация нужна, если человек будет:

- отправлять денежные переводы без открытия счета на более чем 5 тыс. грн;
- пополнять счета других лиц, переводить кому-то деньги на карточку, если сумма более 5 тыс. грн;
- пополнять счета в платежных терминалах на сумму более 5 тыс. грн;
- оплачивать товары или услуги с помощью перевода средств, например, при доставке с наложенным платежом (например, за посылку, которую нужно получить в отделении почтового оператора), если стоимость посылки превышает 5 тыс. грн.
В то же время обновленные требования закона не распространяются на такие операции:

- оплату жилищно-коммунальных услуг, оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);
- уплату кредита в сумме до 30 тыс. грн;
- переводы для оплаты товаров и услуг, которые плательщик проводит с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
- все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;
- снятие средств со своего счета.

Напомним, ранее в Нацбанке опровергли информацию некоторых СМИ, что с 28 апреля якобы будут остановлены платежные системы, вследствие чего оплатить коммунальные услуги, осуществить иные платежи, рассчитаться за товары и услуги будет невозможно, пишет UBR.

Экономика Денежные переводы

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