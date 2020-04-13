В Минздраве озвучили условия открытия рынков Продовольственные рынки в условиях распространения коронавирусной болезни COVID-19 должны работать с соблюдением строгих требований индивидуальной защиты и обеспечения противоэпидемических мероприятий.

Министерство здравоохранения разработало проект постановления о возобновлении работы агропродовольственных рынков, который в среду будет вынесен на рассмотрение Кабинета Министров Украины.

Так, допуск работников, продавцов и посетителей рынка будет осуществляться исключительно при наличии надетых медицинской маски (в том числе изготовленной самостоятельно) или респираторов; прохождения бесконтактного температурного скрининга.

Кроме того, среди требований работы агропродовольственных рынков: наличие на каждом входе (въезде) на территорию рынка диспенсеров с антисептиком; проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые 3 часа; уборка и дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места - в конце каждого рабочего дня.

В то же время количество посетителей, одновременно находящихся на территории рынка, не может превышать количества, из расчета один покупатель на 10 м2 торговой площади рынка. Также на прилегающей к рынку территории должна быть обеспечена отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли.

Документом также предусмотрены другие требования.

Для продавцов: расстояние между рабочими местами продавцов - не менее трех метров; места торговли должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями из пленки или пластика.

Для работников: обеспечение постоянного информирования посетителей рынка относительно установленных ограничений и по профилактике коронавирусной болезни COVID-19; обеспечение контроля за соблюдением требований по профилактике распространения COVID-19 и оперативное устранение нарушений.

«На ближайшем заседании Правительства будем рассматривать возможность восстановления продовольственных рынков. Для того, чтобы это было безопасно, Минздрав и Минэкономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля. Сейчас планируется открытие более 280 продовольственных рынков - тех, что в состоянии будут обеспечить все необходимое для соблюдения санитарных норм. Это серьезный шаг к ослаблению карантина. Поэтому призываю соблюдать все профилактические требований функционирования рынков. Чтобы наши совместные усилия по недопущению критического распространение коронавируса не пропали даром», - отметил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.