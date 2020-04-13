В одном из эпицентров коронавируса на Сумщине уже все вылечились

Об этом сегодня, 28 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.
По его словам, на сегодняшний день в Казацком нет положительно подтвержденных случаев COVID-19.
- Но это не значит, что там не надо проводить определенные ограничительные меры. И это не говорит о том, что не может быть повторного заражения - мы не можем этого гарантировать, поскольку жизнь наша показывает, что это может продолжаться и дальше, - заявил Михаил Мацюк.
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