В одном из эпицентров коронавируса на Сумщине уже все вылечились В селе Казацкое Конотопского района не осталось ни одного положительно подтвержденного случая коронавируса.

Об этом сегодня, 28 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, на сегодняшний день в Казацком нет положительно подтвержденных случаев COVID-19.

- Но это не значит, что там не надо проводить определенные ограничительные меры. И это не говорит о том, что не может быть повторного заражения - мы не можем этого гарантировать, поскольку жизнь наша показывает, что это может продолжаться и дальше, - заявил Михаил Мацюк.