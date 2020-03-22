На Сумщине задержали двух нарушителей границы

В районе населенного пункта Поповка в Великописаревском районе пограничный патруль неподалеку от госграницы обнаружил и задержал двух наших соотечественников. Мужчины в пешем порядке пытались незаконно пересечь российско-украинскую границу с территории Украины на территорию России вне установленных пунктов пропуска.
За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины в отношении обоих правонарушителей составлены административные материалы по ст. 204-1 КУоАП.
Кроме этого, пограничники выяснили, что указанные лица подозреваются в мошенничестве и что в отношении них продолжается уголовное производство. Сейчас обоих граждан пограничники передали работникам Национальной полиции.
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