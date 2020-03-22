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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:59312

На Сумщине задержали двух нарушителей границы

27 апреля в ходе реализации информации о возможной противоправной деятельности, полученной от участкового инспектора пограничной службы, пограничники задержали двух нарушителей государственной границы Украины.

В районе населенного пункта Поповка в Великописаревском районе пограничный патруль неподалеку от госграницы обнаружил и задержал двух наших соотечественников. Мужчины в пешем порядке пытались незаконно пересечь российско-украинскую границу с территории Украины на территорию России вне установленных пунктов пропуска.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины в отношении обоих правонарушителей составлены административные материалы по ст. 204-1 КУоАП.

Кроме этого, пограничники выяснили, что указанные лица подозреваются в мошенничестве и что в отношении них продолжается уголовное производство. Сейчас обоих граждан пограничники передали работникам Национальной полиции.

Право Пограничники

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