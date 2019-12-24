На Сумщине нашли 100-килограммовую авиабомбу 27 апреля в Роменский отдел полиции из села Пустовойтовка позвонил 57-летний местный житель и сообщил, что во время проведения земляных работ рядом со своим домохозяйством он наткнулся на авиабомбу ФАБ-100 времен Второй мировой войны.

На месте обнаружения боеприпаса выставлена охрана полиции до прибытия саперного подразделения специального регионального центра быстрого реагирования оперативно-спасательной службы гражданской защиты Управления ГСЧС Украины.

Полиция напоминает гражданам, что старые боеприпасы чаще всего находят именно весной, когда продолжаются полевые работы и происходят прогулки на природе. Эти предметы могут таить в себе большую опасность для окружающих, а потому их надо двигать - поднимать, перемещать, бросать. И ни в коем случае не разбирать и не бросать в огонь. Обращаем на это внимание и взрослых и детей.

В случае выявления оружия, боеприпасов, или других взрывоопасных предметов, важно отметить место находки, отойти на безопасное расстояние и вызвать полицию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.