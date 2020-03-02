В Сумах патрульные остановили водителя-рецидивиста без прав под кайфом

Ночью на улице Леваневского экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Nissan Qashqai, водитель которого имел признаки наркотического опьянения. Мужчина прошел осмотр в медицинском учреждении. Через несколько дней патрульные получили заключение врачей, подтверждающее пребывание водителя в состоянии наркотического опьянения.
Разыскав 32-летнего жителя областного центра и ознакомив его с заключением медиков, стражи порядка составили на него протокол по ч. 3 ст. 130 (Управление в состоянии наркотического опьянения лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию) КоАП.
С 2019 года патрульные составили на мужчину уже 12 административных материалов. Из них 8 (4 протокола - ч.1 ст. 130, 2 протокола - ч. 2 ст. 130, 2 протокола - ч. 3 ст. 130) за управление в состоянии опьянения или отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке и 4 админматериала за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления.
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