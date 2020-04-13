Сумской «Электроавтотранс» проверяли на соблюдение карантинных мероприятий

В ходе проверки представитель Сумского городского управления Госпродпотребслужбы в Сумской области провела инспектирование на соблюдение санитарных норм обработки салонов транспортных средств, порядок и периодичность проведения дезинфекции в них и на территории предприятия. Группе проверяющих ответственными лицами были предоставлены на ознакомление соответствующие документы. Выводы о результатах проверки комиссия предоставит в виде акта.
После ревизии на КП «Электроавтотранс» члены комиссии отправились с проверкой к частным перевозчикам, сообщает пресс-служба предприятия.
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