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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:37360

Сумской «Электроавтотранс» проверяли на соблюдение карантинных мероприятий

Сумской «Электроавтотранс» проверяли на соблюдение карантинных мероприятий

В ходе проверки представитель Сумского городского управления Госпродпотребслужбы в Сумской области провела инспектирование на соблюдение санитарных норм обработки салонов транспортных средств, порядок и периодичность проведения дезинфекции в них и на территории предприятия. Группе проверяющих ответственными лицами были предоставлены на ознакомление соответствующие документы. Выводы о результатах проверки комиссия предоставит в виде акта.

После ревизии на КП «Электроавтотранс» члены комиссии отправились с проверкой к частным перевозчикам, сообщает пресс-служба предприятия.

Общество Дезинфекция Карантин Электроавтотранс

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