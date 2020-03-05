Сумской Центр админуслуг сообщает об изменении графика работы на майские праздники В связи с майскими праздниками управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» в течение нескольких дней будет работать по измененному графику.

В четверг, 30 апреля, структурное подразделение городского совета будет работать до 16:15. Выходными объявлено 1, 2, 3 мая. В пятницу, 8 мая, ЦПАУ будет работать до 15:00. С 9 по 11 мая - также выходные дни. Уже со вторника, 12 мая, управление начнет свою работу в штатном режиме.