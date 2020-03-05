Сумской Центр админуслуг сообщает об изменении графика работы на майские праздники

В четверг, 30 апреля, структурное подразделение городского совета будет работать до 16:15.
Выходными объявлено 1, 2, 3 мая.
В пятницу, 8 мая, ЦПАУ будет работать до 15:00.
С 9 по 11 мая - также выходные дни.
Уже со вторника, 12 мая, управление начнет свою работу в штатном режиме.
В управлении «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» информируют граждан, что 20 апреля учреждение не будет работать....
Про це пише Інформаційний портал Сумської міської ради....
Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы», из-за высокой вероятности распространения коронавирусной инфекции и во исполнение решения городской комиссии...
Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» информирует граждан о внедрении технических перерывов в работе для осуществления проветривания и...
В связи с праздниками управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» в течение нескольких дней будет работать по измененному...