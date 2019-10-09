Сумчан запрошують пройти безкоштовні тренінги з безпеки «Курс-100» Міжнародний освітній центр Safety Park запрошує сумчан віком від 12 років взяти участь в комплексному безкоштовному курсі з безпеки «Курс-100» з метою формування національної культури з безпеки та поширення світових знань і практик щодо збереження власного здоров’я.

Організатори проєкту – ГО «Traffic Challenge» та Благодійний фонд «Демократичний розвиток», котрі ще з 2015 року реалізовують в Україні Національну програму з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді (за підтримки Офісу Президента України, МОЗ України, Національної поліції України та численних міжнародних та українських організацій та бізнесу із залученням провідних експертів галузі), розуміючи виклики сучасності, розширили свою просвітницьку діяльність.

«Рівень дитячо-молодіжної смертності в Україні катастрофічний – кожен 10-й не доживає до 35 років. Ця сумна статистика: про небезпечні дороги, про загибель від пожеж, утоплень, нещасних випадків, про насилля та епідемії ВІЛ, туберкульозу та онко, про ризиковану поведінку тощо. Тому ми прагнемо змінити культуру суспільства, знизити травматизм та смертність, використовуючи найсучасніші методики та алгоритми, та збагачуючи сучасні знання та практики безпеки серед громадськості», – наголошують керівники проєкту.

Так було розроблено програму безпеки з 15 модулів. Кожен з них присвячений окремому напрямку безпеки:

- Безпека дорожнього руху

- Психологічна безпека

- Інформаційна безпека

- Фізична безпека та протидія насиллю

- Хімічна безпека

- Пожежна безпека

- BLS (Basic Life Support)

- Екологічна безпека

- Безпека з електрикою

- Безпека здоров’я та харчування

- Економічна безпека

- Статева безпека

- Поведінка у надзвичайних ситуаціях

- Радіаційна безпека

Безпека для батьків і педагогів

По закінченню курсу студент зможе отримати сертифікат, що визнається в Україні та за її межами.

Детальніше про проєкт Safety Park можна дізнатись за посиланням: http://safetypark.com.ua/ або за телефоном: (050)3877384, де на запитання відповість координаторка проєкту – Марина ШЕЛЕМЕХ.

Зареєструватися на курс можна за посиланням: https://bit.ly/3bBjXXh.