Сумчан запрошують до участі в проєкті «Еколог року – 2020»

Усі фахівці, які візьмуть участь в Олімпіаді, отримають широкі можливості для подальшого професійного розвитку, спілкування з колегами, професійного обговорення актуальних тем. Олімпіада складається з трьох етапів та триває з 1 квітня до 30 жовтня 2020 року.
У процесі підготовки відповідей на завдання Олімпіади здобувачі звання «Еколог року – 2020» удосконалюють знання природоохоронного законодавства, слідкують за змінами, новітніми тенденціями в екологічному менеджменті та еко технологіями в Україні та світі – підвищують рівень власних знань.
Більш детально про умови участі в Олімпіаді можна дізнатись у Вікторії КОВАЛЕНКО, за телефоном (099)1194021 або написати запит на електронну адресу podpiska@ecolog-ua.com.
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