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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчан запрошують до участі в проєкті «Еколог року – 2020»

Команда Ecobusiness Group та Професійна асоціація екологів України запрошує сумчан взяти участь у Всеукраїнській Олімпіаді екологів підприємств – 2020, що відбувається у рамках проєкту «Еколог року – 2020».

Усі фахівці, які візьмуть участь в Олімпіаді, отримають широкі можливості для подальшого професійного розвитку, спілкування з колегами, професійного обговорення актуальних тем. Олімпіада складається з трьох етапів та триває з 1 квітня до 30 жовтня 2020 року.

У процесі підготовки відповідей на завдання Олімпіади здобувачі звання «Еколог року – 2020» удосконалюють знання природоохоронного законодавства, слідкують за змінами, новітніми тенденціями в екологічному менеджменті та еко технологіями в Україні та світі – підвищують рівень власних знань.

Більш детально про умови участі в Олімпіаді можна дізнатись у Вікторії КОВАЛЕНКО, за телефоном (099)1194021 або написати запит на електронну адресу podpiska@ecolog-ua.com.

Общество Экология
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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