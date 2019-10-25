Сумской чемпион даст интервью в прямом эфире Федерация панкратиона и грэпплинга г. Киев проведет в Фейсбуке прямой эфир интервью с сумским бойцом Кириллом Горобцом.

Уже в эту пятницу, 1 мая, в 20:00 состоится прямая трансляция с участием Заслуженного мастера спорта Украины по панкратиону, чемпиона мира и Европы по панкратиону, временного чемпиона WWFC Кирилла Горобца.

Все желающие могут писать свои вопросы Кириллу в комментариях на странице Федерации, и ведущий обязательно задаст их гостю.