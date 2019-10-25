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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:53328

Сумской чемпион даст интервью в прямом эфире

Федерация панкратиона и грэпплинга г. Киев проведет в Фейсбуке прямой эфир интервью с сумским бойцом Кириллом Горобцом.

Уже в эту пятницу, 1 мая, в 20:00 состоится прямая трансляция с участием Заслуженного мастера спорта Украины по панкратиону, чемпиона мира и Европы по панкратиону, временного чемпиона WWFC Кирилла Горобца.

Все желающие могут писать свои вопросы Кириллу в комментариях на странице Федерации, и ведущий обязательно задаст их гостю.

Спорт Кирилл Горобец Панкратион

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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