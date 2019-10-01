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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:58378

КДК снова лишил ПФК «Сумы» профессионального статуса

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола завершил дополнительное рассмотрение дела по возможному участию ПФК «Сумы» в договорных матчах.

По результатам дела, «Сумы» лишены статуса профессионального клуба. Им запрещено участвовать в соревнованиях ПФЛ в следующем сезоне.

Ростиславу Козару и футболистам Егору Луговому и Олегу Давыдову пожизненно запретили проводить футбольную деятельность.

Александру Мартюку и Александру Севидову запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом сроком на 5 лет и на 5 лет условно с установлением испытательного срока 2 года. Учет начинается после отбытия основной санкции.

Сергею Золотницкому запретили футбольную деятельность на 3 года и на 2 года условно с испытательным сроком 2 года, который начнется после отбытия наказания.

Футболистам Тарасу Дураю и Сергею Гаращенкову запретили футбольную деятельность на 3 года. Игрокам Артему Штанько и Дмитрию Богачеву – на 1 год.

Футболисту Николаю Вечурко запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом сроком на 6 месяцев и на 6 месяцев условно. Испытательный срок – 2 года с момента отбытия наказания.

Игрокам Давиду Кохии, Артему Козлову, Ираклию Циколии, Владиславу Шараю, Ярославу Рафальскому запретили футбольную деятельность на 1 год условно, также с испытательным сроком 2 года.

Рассмотрение дела было завершено 12 марта, опубликовали новсть об этом на сайте УАФ только сегодня. Апелляцию можно подать не позднее 10 дней с момента получения текста решения с мотивировочной частью.

Спорт ПФК «Сумы»

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