Кількість зареєстрованих безробітних в Сумській області за минулий тиждень зросла на 1172 особи

кету документів.
За вказаний період найбільше заяв подали до Сумського міського центру зайнятості – 402, Конотопського міськрайцентру зайнятості – 130, Шосткинської міськрайонної філії – 125 звернень.
Реагуючи на актуальні потреби роботодавців, які не призупинили свою діяльність під час карантину, фахівці служби зайнятості, спілкуючись дистанційно, проводять моніторинг вакансій та укомплектовують їх. Так з 21 по 24 квітня за направленням служби зайнятості по області працевлаштовано 78 безробітних .
Не припинялася й організація та проведення громадських робіт та робіт тимчасового характеру, до яких з 21 по 24 квітня залучено 19 осіб з числа безробітних. Працювали вони за різними напрямками, зокрема, благоустрій територій, озеленення, інформування населення про надання субсидій, повідомляє обласний центр зайнятості.
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