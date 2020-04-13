Кількість зареєстрованих безробітних в Сумській області за минулий тиждень зросла на 1172 особи За чотири дні минулого тижня до обласної служби зайнятості звернулося 1339 осіб, подавши заяви на реєстрацію користуючись скриньками, які встановлені у кожному центрі зайнятості і філіях та через засоби електронного зв’язку.

кету документів.

За вказаний період найбільше заяв подали до Сумського міського центру зайнятості – 402, Конотопського міськрайцентру зайнятості – 130, Шосткинської міськрайонної філії – 125 звернень.

Реагуючи на актуальні потреби роботодавців, які не призупинили свою діяльність під час карантину, фахівці служби зайнятості, спілкуючись дистанційно, проводять моніторинг вакансій та укомплектовують їх. Так з 21 по 24 квітня за направленням служби зайнятості по області працевлаштовано 78 безробітних .

Не припинялася й організація та проведення громадських робіт та робіт тимчасового характеру, до яких з 21 по 24 квітня залучено 19 осіб з числа безробітних. Працювали вони за різними напрямками, зокрема, благоустрій територій, озеленення, інформування населення про надання субсидій, повідомляє обласний центр зайнятості.