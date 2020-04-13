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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:26205

Ахтырские оперативники разоблачили наркодилера

В Ахтырский отдел полиции поступила оперативная информация в отношении одного из местных жителей, который якобы занимается сбытом наркотиков.

Правоохранители решили проверить это и провели ряд следственно-оперативных мероприятий, в результате чего информация нашла свое стопроцентное подтверждение.

«Найденное у него вещество полицейские изъяли, а самого задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершенном преступлении, - комментирует Руслан Кладько, начальник Ахтырского отдела полиции. - Задержанному 48 лет, он уже имеет судимость за совершение аналогичного преступления. И хотя сам он своей вины не признает, работники полиции собрали достаточно доказательств его причастности к реализации наркотического сырья. Тем более, что его уличили в попытке сбыта наркотика и получении за это 500 гривен».

В отношении задержанного работники полиции проводят соответствующие проверки и устанавливают круг постоянных его «клиентов».

Сейчас в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины признаками «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает от четырех до восьми лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ахтырка Наркодилер Наркотики

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