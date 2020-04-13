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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:14164

Ринок праці: на Сумщині навантаження на одне вільне робоче місце зростає

За час дії карантину за направленням служби зайнятості по області працевлаштовано 2,2 тис. безробітних.

Станом на 27 квітня поточного року в базі даних обласної служби зайнятості налічується 1,3 тис. актуальних вакансій (на 13.03.2020 – 2,3 тис. вакансій). Збільшення чисельності безробітних та зменшення кількості вакансій призвело до зростання навантаження на одне вільне робоче місце з 8 осіб на 13 березня до 16 на 27 квітня поточного року.

Безробітні, які на сьогодні перебувають на обліку у службі зайнятості, раніше працювали: 18% - у  торгівельній мережі; 17% - у сфері державного управління; 16% у сільському господарстві; 13% - у переробній промисловості; 8 %  -  у сфері охорони здоров'я; 6%   - надання транспортних послуг.

Сьогодні на ринку праці найбільше шукачів роботи за такими професіями та спеціальностями: підсобні робітники (964 особи), продавці непродовольчих товарів (821), продавці продовольчих товарів (717), водії автотранспортних засобів (745), трактористи (469), кухарі (432 особи).

Общество Служба занятости

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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