Ринок праці: на Сумщині навантаження на одне вільне робоче місце зростає За час дії карантину за направленням служби зайнятості по області працевлаштовано 2,2 тис. безробітних.

Станом на 27 квітня поточного року в базі даних обласної служби зайнятості налічується 1,3 тис. актуальних вакансій (на 13.03.2020 – 2,3 тис. вакансій). Збільшення чисельності безробітних та зменшення кількості вакансій призвело до зростання навантаження на одне вільне робоче місце з 8 осіб на 13 березня до 16 на 27 квітня поточного року.

Безробітні, які на сьогодні перебувають на обліку у службі зайнятості, раніше працювали: 18% - у торгівельній мережі; 17% - у сфері державного управління; 16% у сільському господарстві; 13% - у переробній промисловості; 8 % - у сфері охорони здоров'я; 6% - надання транспортних послуг.

Сьогодні на ринку праці найбільше шукачів роботи за такими професіями та спеціальностями: підсобні робітники (964 особи), продавці непродовольчих товарів (821), продавці продовольчих товарів (717), водії автотранспортних засобів (745), трактористи (469), кухарі (432 особи).