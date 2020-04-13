Сумские патрульные нашли пропавшего пенсионера Через час поисков после звонка на линию «102» патрульные нашли пропавшего дедушку.

«Уже 40 минут, как мой муж ушел из дома. И он до сих пор не вернулся», - такое сообщение получили патрульные от взволнованной женщины.

Пообщавшись с заявительницей, инспекторы выяснили, что ее 71-летний муж имеет проблемы с памятью. Поэтому она очень волновалась, сможет ли он самостоятельно вернуться домой.

Дедушку, по предоставленным приметам жены, разыскивали все экипажи города. Времени прошло немало, и он мог быть где угодно.

Через час, на проспекте Михаила Лушпы, в толпе людей, которые переходили дорогу, патрульные заметили дедушку, похожего по описанию. Остановившись и подойдя к мужчине, патрульные искренне обрадовались, что таки нашли «путешественника». Стражи порядка отвезли его домой и передали благодарной жене.