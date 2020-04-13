Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Столбики термометров покажут ночью 6-8 °С тепла, днем 19-21 °С выше нуля.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
На выходных из-за циклона с запада на Сумщине ожидается изменение погодных условий....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в ночь...
В ближайшие дни в Сумской области сохранится преимущественно сухая, холоднее обычной погода....
18-20 апреля в Сумской сохранится несколько холоднее обычной, преимущественно сухая погода....