Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду, 29 апреля, в Сумах будет ветрено.

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Столбики термометров покажут ночью 6-8 °С тепла, днем 19-21 °С выше нуля.