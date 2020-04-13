Навчальний процес у сумських школярів триватиме до 30 травня, а навчальний рік – до 1 липня Про особливості завершення 2019–2020 навчального року розповіли під час брифінгу заступник міського голови Віра МОТРЕЧКО, начальник управління освіти і науки Антоніна ДАНИЛЬЧЕНКО, директор школи № 2 ім. Д. Косаренка Олег ТОКАРЕНКО.

Віра Мотречко зазначила, що в умовах карантину влада та освітяни оперативно зорієнтувались і налагодили безперервність навчального процесу.

«Керівництвом міста, міською радою та виконавчим комітетом створюються умови, щоб діти здобули якісну освіту, були конкурентноспроможними та склали успішно ЗНО», – зазначила заступник міського голови.

Віра Мотречко та Антоніна Данильченко принагідно подякували школярам та їхнім батькам за те, що вони активно включились у процес дистанційного навчання.

«Це спільна перемога, спільний успіх школи і батьків. Тепер ми точно впевнені, що батьки є нашими партнерами і разом ми здолаємо будь-які перешкоди», – зазначила Антоніна Данильченко.

Головна освітянка Сум повідомила, що з метою вдосконалення організації дистанційного навчання під час карантину, аналізу наявних проблем та пошуку можливостей для їх вирішення у подальшому, управління освіти і науки проводить онлайн-опитування учнів та батьків. Активність респондентів засвідчила актуальність питання: у перший день в опитуванні взяли участь понад 700 осіб.

Освітній процес в умовах дистанційного навчання завершиться 29 травня, а навчальний рік триватиме ¬для всіх, окрім одинадцятикласників, – до 1 липня.

Семестрові оцінки учням вчителі виславлятимуть за результатами поточного оцінювання. А вже на початку наступного навчального року відбудеться узагальнення та закріплення пройденого матеріалу.

До 15 червня освітяни підготують табелі навчальних досягнень та свідоцтва про здобуття базової середньої освіти. Учням, які не планують далі навчатись в іншому закладі освіти, надішлють поштою копії відповідних документів, а оригінали вручать у вересні. Тим, хто потребуватиме відразу оригіналів документів, їх видадуть в індивідуальному порядку.

Якщо учні 4-х і 9-х класів цього року не проходитимуть державну підсумкову атестацію (у документі про освіту буде написано «звільнено»), то для учнів 11-х класів складання зовнішнього незалежного оцінювання залишилось обов’язковим.

ЗНО проходитиме у звичайному форматі. Єдине – з посиленими заходами безпеки через коронавірус. Терміни проведення тестування залежать від закінчення карантину. Якщо це станеться найближчим часом, то ЗНО відбудеться у період із 25 червня по 17 липня (результати не пізніше 31 липня).

У Сумах уже готують пункти тестування. Цьогоріч таких буде на два більше – сім. Розміщуватимуться вони у вишах і школах. До проведення ЗНО в якості інструкторів залучать понад 300 працівників шкіл, з якими вже провели відповідне навчання.

Антоніна Данильченко повідомила, що згідно з інформацією Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти основному ЗНО передуватиме пробне.

Олег Токаренко повідомив, що, коли буде знято карантинні обмеження, за потреби, школа проведе для одинадцятикласників підготовчі заняття до складання тестування. Він розвіяв побоювання батьків випускників, що, через запровадження обмежувальних заходів, учні не встигли опанувати всі теми, зауваживши, що у квітні та травні йде повторення пройденого раніше матеріалу.

Щодо останніх дзвоників і випускних вечорів, то, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, їх у Сумах проводити не планують.

Зарахування дітей до закладів загальної середньої освіти (в тому числі до 1-го класу) відбудеться після закінчення карантину. Прийом документів триватиме протягом місяця.

Питання відкриття дитячих садків і роботи пришкільних таборів вирішуватимуться після закінчення термінів здійснення карантинних заходів.

Заступник міського голови зазначила, що вже зараз міська влада та освітяни готуються й до нового навчального року. Зокрема, у закладах дошкільної (№ 10, № 14), та загальної середньої освіти (школи № 2, № 3, № 15) завершили монтаж сучасної системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень. А в школі № 15 ще й капітальний ремонт системи блискавкозахисту будівлі.

Детальну інформацію можна отримати за телефоном «гарячої лінії» управління освіти і науки: 32-78-05.