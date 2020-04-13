Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:03255

Навчальний процес у сумських школярів триватиме до 30 травня, а навчальний рік – до 1 липня

Про особливості завершення 2019–2020 навчального року розповіли під час брифінгу заступник міського голови Віра МОТРЕЧКО, начальник управління освіти і науки Антоніна ДАНИЛЬЧЕНКО, директор школи № 2 ім. Д. Косаренка Олег ТОКАРЕНКО.

Віра Мотречко зазначила, що в умовах карантину влада та освітяни оперативно зорієнтувались і налагодили безперервність навчального процесу.

«Керівництвом міста, міською радою та виконавчим комітетом створюються умови, щоб діти здобули якісну освіту, були конкурентноспроможними та склали успішно ЗНО», – зазначила заступник міського голови.

Віра Мотречко та Антоніна Данильченко принагідно подякували школярам та їхнім батькам за те, що вони активно включились у процес дистанційного навчання.
«Це спільна перемога, спільний успіх школи і батьків. Тепер ми точно впевнені, що батьки є нашими партнерами і разом ми здолаємо будь-які перешкоди», – зазначила Антоніна Данильченко.

Головна освітянка Сум повідомила, що з метою вдосконалення організації дистанційного навчання під час карантину, аналізу наявних проблем та пошуку можливостей для їх вирішення у подальшому, управління освіти і науки проводить онлайн-опитування учнів та батьків. Активність респондентів засвідчила актуальність питання: у перший день в опитуванні взяли участь понад 700 осіб.

Освітній процес в умовах дистанційного навчання завершиться 29 травня, а навчальний рік триватиме ¬для всіх, окрім одинадцятикласників, – до 1 липня.

Семестрові оцінки учням вчителі виславлятимуть за результатами поточного оцінювання. А вже на початку наступного навчального року відбудеться узагальнення та закріплення пройденого матеріалу.

До 15 червня освітяни підготують табелі навчальних досягнень та свідоцтва про здобуття базової середньої освіти. Учням, які не планують далі навчатись в іншому закладі освіти, надішлють поштою копії відповідних документів, а оригінали вручать у вересні. Тим, хто потребуватиме відразу оригіналів документів, їх видадуть в індивідуальному порядку.

Якщо учні 4-х і 9-х класів цього року не проходитимуть державну підсумкову атестацію (у документі про освіту буде написано «звільнено»), то для учнів 11-х класів складання зовнішнього незалежного оцінювання залишилось обов’язковим.

ЗНО проходитиме у звичайному форматі. Єдине – з посиленими заходами безпеки через коронавірус. Терміни проведення тестування залежать від закінчення карантину. Якщо це станеться найближчим часом, то ЗНО відбудеться у період із 25 червня по 17 липня (результати не пізніше 31 липня).

У Сумах уже готують пункти тестування. Цьогоріч таких буде на два більше – сім. Розміщуватимуться вони у вишах і школах. До проведення ЗНО в якості інструкторів залучать понад 300 працівників шкіл, з якими вже провели відповідне навчання.

Антоніна Данильченко повідомила, що згідно з інформацією Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти основному ЗНО передуватиме пробне.
Олег Токаренко повідомив, що, коли буде знято карантинні обмеження, за потреби, школа проведе для одинадцятикласників підготовчі заняття до складання тестування. Він розвіяв побоювання батьків випускників, що, через запровадження обмежувальних заходів, учні не встигли опанувати всі теми, зауваживши, що у квітні та травні йде повторення пройденого раніше матеріалу.

Щодо останніх дзвоників і випускних вечорів, то, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, їх у Сумах проводити не планують.

Зарахування дітей до закладів загальної середньої освіти (в тому числі до 1-го класу) відбудеться після закінчення карантину. Прийом документів триватиме протягом місяця.

Питання відкриття дитячих садків і роботи пришкільних таборів вирішуватимуться після закінчення термінів здійснення карантинних заходів.

Заступник міського голови зазначила, що вже зараз міська влада та освітяни готуються й до нового навчального року. Зокрема, у закладах дошкільної (№ 10, № 14), та загальної середньої освіти (школи № 2, № 3, № 15) завершили монтаж сучасної системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень. А в школі № 15 ще й капітальний ремонт системи блискавкозахисту будівлі.

Детальну інформацію  можна отримати за телефоном «гарячої лінії» управління освіти і науки: 32-78-05.

 
Общество Образование

По тематике

Муниципальный опрос: как оценивают сумчане возможность получать качественное образование в городе
Вчера 17:58

Муниципальный опрос: как оценивают сумчане возможность получать качественное образование в городе

В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос....

Студенты вузов закончат учебный год дистанционно, - МОН
26.04.2020 11:38

Студенты вузов закончат учебный год дистанционно, - МОН

Период проведения сессий не будет смещен....

Сумских педагогов интересует мнение учащихся и родителей о дистанционном обучении
24.04.2020 10:15

Сумских педагогов интересует мнение учащихся и родителей о дистанционном обучении

Управление образования и науки проводит опрос учащихся и родителей о дистанционном обучении во время карантина в школах города....

Учебный год закончится дистанционно - МОН
22.04.2020 18:32

Учебный год закончится дистанционно - МОН

Учебный год закончится дистанционно. А учебный процесс - соответственно утвержденной структуры, которую определяет педагогический совет школы....

МОН Украины призвало не проводить последние звонки и выпускные
17.04.2020 09:03

МОН Украины призвало не проводить последние звонки и выпускные

В связи с пандемией коронавируса Министерство образования Украины рекомендует не проводить в школах мероприятия по поводу окончания учебного года....

Новости

На Сумщине второй день подряд 0 новых случаев заболевания коронавирусом
Сегодня 09:28
Сумчанина оштрафовали за нарушение условий карантина
Сегодня 16:46
Ринок праці: на Сумщині навантаження на одне вільне робоче місце зростає
Сегодня 16:14
Навчальний процес у сумських школярів триватиме до 30 травня, а навчальний рік – до 1 липня
Сегодня 16:03
Ахтырские оперативники разоблачили наркодилера
Сегодня 15:26
Сумские патрульные нашли пропавшего пенсионера
Сегодня 15:19
Кількість зареєстрованих безробітних в Сумській області за минулий тиждень зросла на 1172 особи
Сегодня 15:01
КДК снова лишил ПФК «Сумы» профессионального статуса
Сегодня 13:58
Сумской чемпион даст интервью в прямом эфире
Сегодня 13:53
Сумской «Электроавтотранс» проверяли на соблюдение карантинных мероприятий
Сегодня 13:37
В Сумах патрульные остановили водителя-рецидивиста без прав под кайфом
Сегодня 13:25
На Сумщине нашли 100-килограммовую авиабомбу
Сегодня 13:07
view counter

Статьи

Суми на карантині: які документи посвідчують особу та хто може їх перевіряти
Сегодня 15:26
Другий етап медичної реформи на Сумщині: скільки передбачено коштів та послуг?
Сегодня 12:42
Седина в 7-м классе: буллинг на Сумщине
Вчера 13:31
Киевский триумф как самая большая гордость: Ахтырский "Нефтяник-Укрнафта" своим в элите так и не стал
26.04.2020 13:38
Оптовый поставщик цветов из Эквадора – как выбрать лучшего ®
24.04.2020 15:48
«Кусум» активно допомагає у боротьбі з пандемією
22.04.2020 09:31
Школа на дому
21.04.2020 15:11
Сумской врач-инфекционист: коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года
19.04.2020 17:53
Легенды «Спартака»: Владимир Голубничий. Лучший скороход XX века
19.04.2020 17:48
Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
14.04.2020 20:25
Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!»
14.04.2020 12:19
Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19
13.04.2020 16:42
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.