У Сумах протидіють зростанню безробіття Сумська обласна служба зайнятості розширює спектр послуг для роботодавців, розпочавши надання допомоги по частковому безробіттю під час карантину.

Така послуга передбачена Порядком надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.

Ця допомога надаватиметься під час дії карантину, а також протягом 30 днів після його завершення. За отриманням допомоги по частковому безробіттю роботодавці можуть звертатись до центрів зайнятості міст та районів області.

Такими діями уряд прагне максимально сприяти збереженню зайнятості та запобігати зростанню безробіття у період карантину та після нього.