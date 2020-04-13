Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:56222

У Сумах підприємці-початківці зможуть отримати навички ефективного ведення бізнесу

Ресурсний центр «ГУРТ» запрошує майбутніх підприємців і підприємців-початківців здобути унікальні знання і навички ефективного ведення підприємницької діяльності на триденному тренінгу «Розпочни свій бізнес».

Пройде такий за програмою Міжнародної організації праці після зняття карантинних обмежень.

У програмі тренінгу такі теми: бізнес-план, маркетинг, робота з персоналом, закупівлі, розрахунок собівартості, фінансове планування, стартовий капітал.

Крім того, під час тренінгу буде представлено державну програму доступних кредитів 5-7-9%.

По його завершенні учасникам буде надано менторську підтримку в розробленні бізнес-планів.

Усіх зацікавлених просимо до 30 квітня включно заповнити реєстраційну форму. Відібрані учасники отримають лист-запрошення від організаторів із усіма логістичними та програмними деталями.

Участь у тренінгах безоплатна. Організатори забезпечують учасників навчальними матеріалами та харчуванням під час проведення тренінгу. Транспортні витрати та витрати на проживання учасників не відшкодовуються.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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