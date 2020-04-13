У Сумах підприємці-початківці зможуть отримати навички ефективного ведення бізнесу

Пройде такий за програмою Міжнародної організації праці після зняття карантинних обмежень.

У програмі тренінгу такі теми: бізнес-план, маркетинг, робота з персоналом, закупівлі, розрахунок собівартості, фінансове планування, стартовий капітал.

Крім того, під час тренінгу буде представлено державну програму доступних кредитів 5-7-9%.

По його завершенні учасникам буде надано менторську підтримку в розробленні бізнес-планів.

Усіх зацікавлених просимо до 30 квітня включно заповнити реєстраційну форму. Відібрані учасники отримають лист-запрошення від організаторів із усіма логістичними та програмними деталями.

Участь у тренінгах безоплатна. Організатори забезпечують учасників навчальними матеріалами та харчуванням під час проведення тренінгу. Транспортні витрати та витрати на проживання учасників не відшкодовуються.

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