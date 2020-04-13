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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:52133

Сумчанин топором угрожал жене и дочери, разгромил собственную квартиру и едва не взорвал целый дом

Сообщение о домашнем насилии в одной из многоэтажек на улице Ивана Сирко патрульные получили в половине второго ночи, 25 апреля.

Через несколько минут стражи порядка были уже на месте происшествия. В подъезде, на 8-м этаже, они встретили заявительницу, которая рассказала, что ее сожитель, находясь в состоянии опьянения, начал угрожать ей, а потом и вовсе начал громить все в квартире топором. Во время ссоры 38-летний мужчина выставил жену и ее мать за дверь, а вот их малолетний ребенок осталась в квартире. На неоднократные просьбы женщины и полицейских открыть дверь мужчина не реагировал. Зато из квартиры доносился плач 3-летней девочки и звуки разбитого стекла.

На помощь патрульным приехали полицейские роты особого назначения. И уже вместе, подручными средствами, они открыли дверь в квартиру. В самом помещении перед ними стоял человек с напуганной ребенком на руках. Стражи порядка быстро сориентировавшись, выхватили девочку и передали матери. Самого же мужчину сразу задержали.

Вся квартира была разбита вдребезги: изуродованные топором двери, мебель, вещи, разбиты окна. Но больше взволновал полицейских стойкий запах газа. Зайдя на кухню, патрульные обнаружили повреждение системы газоснабжения. Не теряя ни минуты, инспекторы перекрыли газоснабжение во всем доме, ведь утечка газа представляла угрозу для жизни и безопасности жителей почти 60 квартир. Также стражи порядка вызвали аварийно-диспетчерскую службу "104", спасателей и бригаду врачей.

К счастью, благодаря профессиональным и слаженным действиям полицейских и аварийной газовой службы, удалось предотвратить трагические последствия и возникновению взрывоопасной ситуации.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа, а самого правонарушителя доставили в Сумской отдел полиции.

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