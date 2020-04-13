Сумской баскетболист завоевал третье место в Cyber Суперлиге

В серии за третье место в баскетбольному симуляторе NBS 2K20 он одолел защитника греческого «Промитеаса», игрока сборной Украины Александра Липового.
Для общей победы воспитаннику сумского баскетбола хватило двух матчей. В первом большую часть времени борьба была равной с незначительным преимуществом Кожемякина. Липовый на последних минутах поединка перехватил инициативу и смог выйти вперед на последних минутах. Однако несколько следующих ошибок позволили Кожемякину вырвать победу.
Во второй встрече наш игрок уверенно пошел вперед с первых минут. Однако Липовый снова сумел выровнять игру. И все на этот раз Кожемякин увереннее сыграл на заключительных минутах, обеспечив вторую победу.
Серия за 3 место
Александр Липовый («Бостон») - Андрей Кожемякин («Даллас») - 0:2 (68:71, 54:62)