В детской больнице Сум заработал новый кислородопровод

В присутствии представителей Штаба бизнеса, директора компании-исполнителя работ ООО «Гольфстрим - Сумы», руководства больницы, членов комиссии Сумского городского совета провели проверку технической документации и составили акт приема выполненных работ.
В общем ремонт и восстановление кислородопровода провели в двух отделениях детской больницы.
отделении интенсивной терапии:
- обустроены 10 новых точек присоединения (прикроватные медицинские панели);
- отремонтировано 3 точки (прикроватные медицинские панели);
- разведены новые кислородные сети - 329 метров.
В педиатрическом отделении:
- обустроены 18 новых точек подключения;
- оборудована внешняя рампа под размещение 6 кислородных баллонов
Общая стоимость работ - 288 426 грн. Их оплатил Благотворительный фонд «Бизнес - городу».
На очереди - ввод в эксплуатацию кислородопровода в Центральной городской больнице.
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