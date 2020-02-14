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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В детской больнице Сум заработал новый кислородопровод

28 апреля кислородопровод в городской детской больнице Св. Зинаиды введен в действие.

В присутствии представителей Штаба бизнеса, директора компании-исполнителя работ ООО «Гольфстрим - Сумы», руководства больницы, членов комиссии Сумского городского совета провели проверку технической документации и составили акт приема выполненных работ.

В общем ремонт и восстановление кислородопровода провели в двух отделениях детской больницы.

 отделении интенсивной терапии:

- обустроены 10 новых точек присоединения (прикроватные медицинские панели);

- отремонтировано 3 точки (прикроватные медицинские панели);

- разведены новые кислородные сети - 329 метров.

В педиатрическом отделении:

- обустроены 18 новых точек подключения;

- оборудована внешняя рампа под размещение 6 кислородных баллонов

Общая стоимость работ - 288 426 грн. Их оплатил Благотворительный фонд «Бизнес - городу».

На очереди - ввод в эксплуатацию кислородопровода в Центральной городской больнице.

Общество Здравоохранение Кислорол Сумская городская детская больница

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