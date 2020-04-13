На Сумщине плюс 3 случая коронавируса

На Сумщине 98 случаев, это 21-е место среди областей. Нас обошла Херсонщина.
Вылечился пациент из Шостки. Всего в Шостке 6 вылечившихся из 7.
По области: Конотопский район – 23 (из 26, 2 умерло), Кролевецкий район – 8 (из 28, 2 умерло), Сумы – 7 (из 9), Конотоп – 6 (из 14), Шостка – 6 (из 7), Тростянецкий -2 (из 2), Ахтырка – 1 (из 4), Белополье – 1 (из 1), Роменский район – 1 (из 1).
На Сумщине расширилась география распространения коронавирусной инфекции.
За последние сутки коронавирусной инфекцией подтвердили у 3 человек (Глуховский район - 1 случай, г. Конотоп - 2).
Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 9866 случаев COVID-19, из них 456 за последние сутки.
В частности, болезнь подтверждена у 672 детей и 1976 медиков. Всего в Украине исследовано 104544 образцы методом ПЦР.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 412 случаев (101 выздоровел)
- Волынская обл. - 271 случай (55 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 323 случая (17 выздоровели)
- Донецкая обл. - 52 случая (10 выздоровели)
- Житомирская обл. - 357 случаев (18 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 403 случая (43 выздоровели)
- Запорожская обл. - 228 случаев (51 выздоровел)
- Ивано-Франковская обл. - 821 случай (72 выздоровели)
- г. Киев - 1341 случай (69 выздоровели)
- Киевская обл. - 643 случая (70 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 377 случаев (81 выздоровел)
- Львовская обл. - 405 случаев (66 выздоровели)
- Луганская обл. - 33 случая (3 выздоровели)
- Николаевская обл. - 116 случаев (5 выздоровели)
- Одесская обл. - 261 случай (13 выздоровели)
- Полтавская обл. - 188 случаев (20 выздоровели)
- Ривненская обл. - 588 случаев (49 выздоровели)
- Сумская обл. - 98 случаев (55 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 708 случаев (76 выздоровели)
- Харьковская обл. - 237 случаев (19 выздоровели)
- Херсонская обл. - 111 случаев (31 выздоровел)
- Хмельницкая обл. - 81 случай (18 выздоровели)
- Черкасская обл. - 282 случая (60 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 1489 случаев (97 выздоровели)
- Черниговская обл. - 41 случай (4 выздоровели).
На амбулаторном лечении 6773 пациентов, из них 536 детей и 1643 медработники. Всего нуждались в госпитализации 3093 человека, из них 136 детей и 333 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 129 человек, в том числе один ребенок и 8 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 250 человек, из них 138 мужчин и 112 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
В общем 1103 пациенты уже выздоровели, из них 237 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
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