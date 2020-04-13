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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:241199

На Сумщине плюс 3 случая коронавируса

Всего на Сумщине подтверждённых случаев уже 98 (+3 за сутки), вылечились 55 (+1 за сутки), умерли всего 4, болеют 39.

На Сумщине 98 случаев, это 21-е место среди областей. Нас обошла Херсонщина.

Вылечился пациент из Шостки. Всего в Шостке 6 вылечившихся из 7.

По области: Конотопский район – 23 (из 26, 2 умерло), Кролевецкий район – 8 (из 28, 2 умерло), Сумы – 7 (из 9), Конотоп – 6 (из 14), Шостка – 6 (из 7), Тростянецкий -2 (из 2), Ахтырка – 1 (из 4), Белополье – 1 (из 1), Роменский район – 1 (из 1).

На Сумщине расширилась география распространения коронавирусной инфекции.

За последние сутки коронавирусной инфекцией подтвердили у 3 человек (Глуховский район - 1 случай, г. Конотоп - 2).

Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 9866 случаев COVID-19, из них 456 за последние сутки.

В частности, болезнь подтверждена у 672 детей и 1976 медиков. Всего в Украине исследовано 104544 образцы методом ПЦР.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 412 случаев (101 выздоровел)

- Волынская обл. - 271 случай (55 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 323 случая (17 выздоровели)

- Донецкая обл. - 52 случая (10 выздоровели)

- Житомирская обл. - 357 случаев (18 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 403 случая (43 выздоровели)

- Запорожская обл. - 228 случаев (51 выздоровел)

- Ивано-Франковская обл. - 821 случай (72 выздоровели)

- г. Киев - 1341 случай (69 выздоровели)

- Киевская обл. - 643 случая (70 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 377 случаев (81 выздоровел)

- Львовская обл. - 405 случаев (66 выздоровели)

- Луганская обл. - 33 случая (3 выздоровели)

- Николаевская обл. - 116 случаев (5 выздоровели)

- Одесская обл. - 261 случай (13 выздоровели)

- Полтавская обл. - 188 случаев (20 выздоровели)

- Ривненская обл. - 588 случаев (49 выздоровели)

- Сумская обл. - 98 случаев (55 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 708 случаев (76 выздоровели)

- Харьковская обл. - 237 случаев (19 выздоровели)

- Херсонская обл. - 111 случаев (31 выздоровел)

- Хмельницкая обл. - 81 случай (18 выздоровели)

- Черкасская обл. - 282 случая (60 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 1489 случаев (97 выздоровели)

- Черниговская обл. - 41 случай (4 выздоровели).

На амбулаторном лечении 6773 пациентов, из них 536 детей и 1643 медработники. Всего нуждались в госпитализации 3093 человека, из них 136 детей и 333 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 129 человек, в том числе один ребенок и 8 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 250 человек, из них 138 мужчин и 112 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 1103 пациенты уже выздоровели, из них 237 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Общество Коронавирус

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