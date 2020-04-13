На Сумщине вылечился еще один пациент с коронавирусом Как сообщает онлайн-мониторинг СНБО распространения коронавирусной инфекцииCOVID-19, на Сумщине уже 55 человек вылечились.

Всего на Сумщине подтверждённых случаев уже 98 (+3 за сутки), вылечились 55 (+1 за сутки), умерли всего 4, болеют 39.

Вылечился пациент из Шостки. Всего в Шостке 6 вылечившихся из 7.

По области: Конотопский район – 23 (из 26, 2 умерло), Кролевецкий район – 8 (из 28, 2 умерло), Сумы – 7 (из 9), Конотоп – 6 (из 14), Шостка – 6 (из 7), Тростянецкий -2 (из 2), Ахтырка – 1 (из 4), Белополье – 1 (из 1), Роменский район – 1 (из 1).