На Сумщине вылечился еще один пациент с коронавирусом

Всего на Сумщине подтверждённых случаев уже 98 (+3 за сутки), вылечились 55 (+1 за сутки), умерли всего 4, болеют 39.
Вылечился пациент из Шостки. Всего в Шостке 6 вылечившихся из 7.
По области: Конотопский район – 23 (из 26, 2 умерло), Кролевецкий район – 8 (из 28, 2 умерло), Сумы – 7 (из 9), Конотоп – 6 (из 14), Шостка – 6 (из 7), Тростянецкий -2 (из 2), Ахтырка – 1 (из 4), Белополье – 1 (из 1), Роменский район – 1 (из 1).
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