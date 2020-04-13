На Сумщине расширилась география распространения коронавирусной инфекции По состоянию на 29 апреля в Сумской области 98 случаев заболевания COVID-19.

За последние сутки коронавирусной инфекцией подтвердили у 3 человек (Глуховский район - 1 случай, г. Конотоп - 2).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 9 случаев заболевания, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 14, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 21, Кролевецкий район - 7, г. Шостка - 7, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1, г. Ромны - 4, Глуховский район - 1.