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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:23189

День труда и День Победы: Сколько дней украинцы будут отдыхать в мае

В предстоящем месяце ожидается два длинных уик-энда.

Нынешний май порадует украинцев 12-ю выходными.

В частности, кроме традиционных выходных по субботам и воскресеньям, в будущем месяце ожидается два длинных уик-энда – по 3 дня подряд – на День труда (1-3 мая) и День Победы (9-11 мая).

Наряду с этим стоит отметить, что один день, 8 мая, будет предпраздничным, то есть рабочее время сократится на один час.

Всего в мае 31 день, 19 из них - рабочие.

Общество Выходные

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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