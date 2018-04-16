День труда и День Победы: Сколько дней украинцы будут отдыхать в мае

Нынешний май порадует украинцев 12-ю выходными.
В частности, кроме традиционных выходных по субботам и воскресеньям, в будущем месяце ожидается два длинных уик-энда – по 3 дня подряд – на День труда (1-3 мая) и День Победы (9-11 мая).
Наряду с этим стоит отметить, что один день, 8 мая, будет предпраздничным, то есть рабочее время сократится на один час.
Всего в мае 31 день, 19 из них - рабочие.
Кабинет министров Украины в распоряжении № 7-р предлагает четыре выходных на Новый год....
В августе этого года у сумчан будет 10 официальных государственных праздников и выходных дней....
В 2019 году в апреле в Украине будет 5 выходных подряд. Начнем отдыхать с 27 апреля (суббота) и закончим аж...
Сумчан на рождественские и новогодние праздники ожидают сразу три длинных праздничных уик-энда....
1 мая, 9 мая и 28 мая - праздничные дни....