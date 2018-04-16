День труда и День Победы: Сколько дней украинцы будут отдыхать в мае В предстоящем месяце ожидается два длинных уик-энда.

Нынешний май порадует украинцев 12-ю выходными.

В частности, кроме традиционных выходных по субботам и воскресеньям, в будущем месяце ожидается два длинных уик-энда – по 3 дня подряд – на День труда (1-3 мая) и День Победы (9-11 мая).

Наряду с этим стоит отметить, что один день, 8 мая, будет предпраздничным, то есть рабочее время сократится на один час.

Всего в мае 31 день, 19 из них - рабочие.