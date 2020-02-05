На Сумщине насчитали субсидии и льготы с увеличенными на 50% нормативами по пользованию отдельными услугами в период карантина Органами социальной защиты населения области начислено льготы и жилищные субсидии за апрель этого года.

Жилищные субсидии начислены по увеличенным на 50% нормативами за пользование отдельными услугами, в том числе за март. За апрель начисления льгот и субсидий за отопление осуществлено по 15-е число и с учетом стоимости газоснабжения 3712,303 гривны на 1 тыс. куб. метров.

В Сумской области в апреле начислено субсидий на жилищно-коммунальные услуги 139,4 тыс. домохозяйств на 94,4 млн гривен, льгот - 12,4 тыс. человек в 7,9 млн гривен, субсидии и льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа начисленные 2,5 тыс. человек на сумму 6,8 млн гривен.

Средства для выплаты ожидаются в начале мая и будут перечислены получателям на счета в банковских учреждениях и почтовые отделения.