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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:36132

В мае повышенные пенсии получат 8,4 млн пенсионеров

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что в условиях карантина Правительство выполняет свои обязательства и усиливает программы социальной защиты населения, в том числе обеспечивает рост пенсий.

В мае 8,4 млн пенсионеров будут проиндексированы на 11% размеры пенсий. Также до 2100 грн повышен минимальный размер пенсии лицам, страховой стаж которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин.

По словам руководительницы Минсоцполитики, размер пенсии возрастет в среднем на 260 гривен.

Общество Пенсии

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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