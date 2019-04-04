В мае повышенные пенсии получат 8,4 млн пенсионеров Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что в условиях карантина Правительство выполняет свои обязательства и усиливает программы социальной защиты населения, в том числе обеспечивает рост пенсий.

В мае 8,4 млн пенсионеров будут проиндексированы на 11% размеры пенсий. Также до 2100 грн повышен минимальный размер пенсии лицам, страховой стаж которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин.

По словам руководительницы Минсоцполитики, размер пенсии возрастет в среднем на 260 гривен.