В мае повышенные пенсии получат 8,4 млн пенсионеров

В мае 8,4 млн пенсионеров будут проиндексированы на 11% размеры пенсий. Также до 2100 грн повышен минимальный размер пенсии лицам, страховой стаж которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин.
По словам руководительницы Минсоцполитики, размер пенсии возрастет в среднем на 260 гривен.
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