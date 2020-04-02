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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Тростянецкой больнице три подозрения на коронавирус

По состоянию на 29 апреля в Тростянецкой общине и районе нет новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили руководители медицинских учреждений Тростянетчины на совместном заседании комиссии по ТЭБ и ЧС и оперативного штаба по противодействию распространения вирусной инфекции COVID-19.

На лечении в инфекционном отделении Тростянецкой городской больницы сейчас находится шесть человек (5 - из г. Ахтырка и Ахтырского района, 1 - из Тростянца). Все они поступили с симптомами: повышенная температура, головная боль, кашель. Трое больных уже полностью обследованы, коранавирусной инфекции у них не обнаружено. Что касается других трех пациентов: результаты ПЦР диагностики ожидаются.

Такую информацию предоставил Анатолий Плахтиря - генеральный директор КНП «Тростянецкий городская больница» и добавил, что все пациенты инфекционного отделения обеспечены надлежащим лечением, питанием. Медицинские работники имеют достаточное количество средств защиты. Кроме того, на днях поступит дополнительная партия защитной одежды, бесконтактные термометры из Сумской областной больницы.

В эти дни в Тростянецкой громаде на самоизоляции находится 12 человек. Вызывает беспокойство то, что не все они соблюдают правила карантина. Как сообщила Светлана Лобода, руководитель Центра первичной медицинской помощи, в ходе выборочной проверки выявлено, что тростянчанин, нарушив самоизоляцию, поехал в Харьков. Этот факт зафиксирован работником полиции, на правонарушителя составлен соответствующий акт, его ждет административное наказание.

- Обращаюсь ко всем тростянчанам, кто недавно прибыл из-за границы. Я настойчиво прошу пройти рекомендуемый срок самоизоляции течение 14 дней. Никто не может гарантировать того, что не станет источником распространения инфекции! Каждый должен четко понимать, что в зависимости от собственных действий или бездействия, он может предотвратить развитие эпидемии или стать источником ее активного распространения! - отметил мэр Тростянецкой ОТГ Юрий Бова.

Общество Подозрение на коронавирус Тростянец

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