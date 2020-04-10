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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:40277

На Сумщине пьяный тракторист пытался «откупиться» от копов

В селе Ромашково Середина-Будского района нетрезвый водитель предложил сотрудникам группы реагирования патрульной полиции 4000 гривен за непривлечение его к административной ответственности.

Во время надзора за дорожным движением на автодороге в селе Ромашково Середина-Будского района, в поле зрения сотрудников сектора реагирования патрульной полиции попал трактор «Синтай», который не имел номерных знаков. Полицейские остановили транспорт для проверки документов. Во время общения с 22-летним водителем стало понятно, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Более того - у него на транспорт не оказалось никаких документов.

«От предложенного медицинского осмотра гражданин уклонился и всячески пытался отговорить полицейских от составления на него административного протокола по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, - рассказывает Сергей Титенко, начальник Середина-Будского отделения полиции. - Парень признался, что в этот день употреблял спиртное, а потому предложил нашим сотрудникам «договориться» за 4000 гривен».

Полицейские предупредили правонарушителя об уголовной ответственности, однако тот настаивал на своем. Факт попытки дачи неправомерной выгоды правоохранители задокументировали и открыли отношении мужчины уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет.

Кроме того, на мужчину составлено два административных протокола: по ч. 2 ст. 130 «Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения» и ст. 126 «Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или которое не предъявило их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами».

Известно, что этот гражданин в течение года не впервые привлекается к административной ответственности за подобное правонарушение. Суд, который назначил наказание в виде уплаты горе-водителем большого штрафа, еще и лишил его права управлять транспортными средствами сроком на три года, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взятка полицейскому Пьяный за рулем

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