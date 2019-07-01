Пенсионеры Сумщины, достигшие 80-летнего возраста, начали получать по 500 гривен компенсационных выплат По информации Главного управления ПФУ в Сумской области, финансовую надбавку по 500 гривен получат 46035 пенсионеров.

Ежемесячную компенсационную выплату лицам, получающим пенсию и которые достигли 80-летнего возраста, в сумме 500 грн установлено в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 1 апреля 2020 № 251. В результате проведенного перерасчета средний размер пенсии увеличился по сравнению с началом месяца, на 68,79 грн и составил 2861,25 грн.

Общая сумма расходов составила 23,7 млн грн. Для выплаты гражданским пенсионерам через отделения связи будут направлены 16,2 млн грн, через банковские учреждения – 6,7 млн грн. Для выплаты пенсионерам силовых структур через отделения связи будут направлены 121,7 тыс. грн, через банковские учреждения - 587,8 тыс. грн.